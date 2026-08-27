Trst bo prihodnje leto gostil evropsko konferenco o kolesarskem turizmu

Čez dobro leto dni, od 29. septembra do 1. oktobra 2027, bo Trst gostil evropsko konferenco o kolesarskem turizmu združenja EuroVelo. Ta pod okriljem Evropske kolesarske federacije povezuje 18 evropskih kolesarskih poti od Severnega tečaja do Malte in grških otokov: ko bo mreža končana, bo pokrivala 90.000 kilometrov.

Novico je iz Dubrovnika, kjer poteka zaključna konferenca Interreg projekta Cyros, včeraj sporočila Cristina Amirante, v vladi Dežele Furlanije - Julijske krajine pristojna za infrastrukturo in prostor. Prepričana je, da bo tržaška konferenca odlična priložnost za predstavitev ukrepov in dobrih praks, ki jih je na tem področju dežela uresničila v sklopu projektov Cyros in Adrioncycletour. Letošnja konferenca EuroVelo bo konec septembra potekala v nizozemskem Utrechtu.

Trst leži ob dveh kolesarskih poteh EuroVelo: številka 8 (Mediterranean Route) povezuje Cadiz v Španiji s Ciprom, številka 9 (Baltic-Adriatic Route) pa Baltsko in Jadransko morje. Kdor je v Trstu kdaj sedel na kolo, dobro ve, da je mreža kolesarskih stez nezadostna in da tudi vozniki niso kolesarjem najbolj naklonjeni. Na deželi pa si po besedah odbornice Amirante prizadevajo, da bi bila celotna regija usmerjena v trajnostni turizem, zato so aktivno soudeleženi v dveh Interreg projektih - v projektu Cyros s hrvaškimi partnerji, s slovenskimi pa v projektu Adrioncycletour. Oba zasledujeta slične cilje: povezati ozemlja ob jadransko-jonski osi in jih narediti kolesarskemu turizmu prijazna. Prednost tovrstnega »počasnega turizma« je tudi ta, da se kolesarji na pot odpravijo čez celo leto, kar omogoča lažje upravljanje s turističnimi tokovi.

V sklopu obeh projektov so kolesarjem na primer poskusno nudili specifične prevoze. Med vikendi tako brezplačni »bike bus« povezuje Trst in Poreč: od junija lani je nanj že sedlo 1824 potnikov s svojimi kolesi.