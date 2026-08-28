Z vijolično bodo opominjali na demenco in Alzheimerjevo bolezen

September je mesec, posvečen vsem, ki pozabljajo, in hkrati vsem, ki stojijo ob njih - ob osebah, ki bolehajo za demenco ali Alzheimerjevo boleznijo, to pomeni družinam, spremljevalcem, operaterjem. Pa tudi vsem tistim, ki z boleznijo nimajo direktnega stika, a je še kako prav, da vedo zanjo, za to, kako jo lahko preprečimo, kako jo zgodaj prepoznamo in kako lahko podpremo ljudi z demenco in njihove najbližje.

Tržaška Fundacija de Banfield že 35 let deluje na področju nudenja pomoči starejšim, ranljivim osebam in družinam ljudi z demenco. Vijolični september, svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni je tisti čas, ko fundacija v svoje delovanje konkretneje vključi širšo javnost, saj stopi med ljudi in je zaradi vijolične barve toliko bolj razpoznavna.

Od vijoličnega gozda do mize

Tudi letos je fundacija zasnovala program dejavnosti za ozaveščanje o bolezni, s katero se v Italiji sooča več kot 1,2 milijona ljudi, v Furlaniji - Julijski krajini pa nekaj manj kot 30 tisoč ljudi.

Tako kot v preteklih letih so se s podporo Občine Trst odločili za organizacijo treh glavnih dogodkov, ki so se v letih izkazali za uspešne. Med 10. in 12. septembrom bo tako na Borznem trgu ponovno »zrasel« vijolični gozd, prostor srečevanj, informiranja in pogovora o demenci (vsak dan med 10. in 21. uro). Lističem vijoličnih dreves bo mogoče zaupati spomine, ki jih bolezen briše, v vijoličnem kombiju pa bodo člani fundacije brezplačno na voljo vsem za pomoč ali usmerjanje. 10. septembra bodo ravno tam med 14. in 18. uro poskrbeli za križanko velikanko (4 x 2 metra) za skupinsko urjenje možganov, 12. septembra pa vabijo ob 19. uri koncert muzikoterapevtov društva Aulos.

Vse večja pozornost vlada za vijolično barvo tudi na mizi -se pravi v krožnikih, kozarcih in skodelicah. V sodelovanju z zvezo gostincev Fipe bo več kot 150 lokalov (barov, restavracij, sladoledarn in kavarn) pristopilo in svojim strankam ponudilo nekaj vijoličnega za pod zob ali za zdravico. 21. septembra, ko obeležujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, pa bo več javnih stavb osvetljenih z vijolično barvo (od poslopij Dežele FJK na Velikem trgu in Trgu Oberdan, Luške kapitanije, poveljstva karabinjerjev ali univerze).