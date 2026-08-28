Šolsko dvorišče bo postalo učilnica na prostem

Učenci Osnovne šole Alojza Gradnika bodo v novem šolskem letu lahko odmore in tudi pouk preživljali na prostem. Na šolskem vrtu bodo gojili in raziskovali zelišča ter druge rastline, spoznavali bodo ptice in žuželke.

V sklopu projekta Green2Gether so se na zelenici pred šolskim poslopjem začela dela za ureditev učilnice na prostem in eko vrta. »Šola bo tako postala prostor, kjer se otroci učijo z naravo, v naravi in za naravo,« pravi števerjanski župan Marjan Drufovka. Green2Gether je evropski projekt, katerega nosilca sta Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo in Občina Števerjan, ki uradno zastopa števerjansko osnovno šolo. Projekt, ki je vreden 93.100 evrov, je financiran iz Sklada za male projekte GO! 2025, ki ga upravlja EZTS GO. Stroške del na zunanjih površinah osnovne šole, ki bodo predvidoma trajala dva tedna in bodo zaključena pred začetkom šolskega leta, bodo v celoti krili v okviru čezmejnega projekta. Izvajata jih dve podjetji, ureditev pa je zasnovala domačinka Katrin Komjanc.

Mali »amfiteater«

»Projekt Green2Gether nam je ponudil priložnost, da preuredimo zunanje šolske prostore, seveda s ciljem, da bi otroke še bolj povezali z okoljem in naravo,« pojasnjuje Katrin Komjanc. Učilnico na prostem si je zamislila kot manjši amfiteater s polkrožnimi zidki iz avtohtonega kamna. Na njih bodo lahko učenci preživljali posamezne učne ure, odmore ali malice ter uživali v čudovitem razgledu.

V sklopu eko vrta bodo uredili tudi visoke gredice, ki jih bodo glede na potrebe posameznih rastlin postavili na različna, bolj ali manj senčna mesta. Na njih bodo gojili jagodičevje, različna zelišča in okrasne rastline. »Prav slednje najbolj privabljajo metulje in druge opraševalce,« pojasnjuje Komjanc. Za žuželke bodo uredili tudi žuželnjake oziroma hotele za žuželke iz naravnih materialov, kot so bambusova stebla. S pomočjo ptičjih hišic in krmilnic bodo na šolskem dvorišču opazovali in hranili tudi lokalne ptice. »Cilj je dolgoročna ureditev, zato smo uporabili trajne in naravne materiale: avtohtoni kamen za zidove in korten za gredice. Uredili bomo kapljično namakanje in zbiralnik za vodo ter poskrbeli tudi za zunanjo razsvetljavo z nizko porabo električne energije,« pojasnjuje Katrin Komjanc. Vsak kotiček bo opremljen tudi s svojo informativno tablico. Za vzdrževanje eko vrta bodo skupaj skrbeli učenci, učitelji in starši.

Števerjanska osnovna šola in Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo sta si že izmenjali simbolični češnji prijateljstva. »Konec septembra oziroma v začetku oktobra bomo pripravili odprtje urejenega šolskega vrta in takrat posadili tudi češnjevo drevo,« napoveduje župan. V prihodnosti bi radi uredili pravi češnjev drevored. »Ob začetku vsakega šolskega leta bi sprejeli prvošolce in posadili novo češnjo. To je lepo drevo, poleg tega pa češnje dozorijo maja, torej še v času pouka, zato bi jih lahko otroci nabirali in jedli kar v šoli,« pravi Katrin Komjanc. Vsak učenec naj bi poleg tega prejel tudi svojo hišico za žuželke, ptičjo hišico ali krmilnico, za katero bi skrbel vseh pet let osnovnošolskega izobraževanja. Koordinatorka čezmejnega projekta Emanuela Koren je že pred časom napovedala tudi nakup različnega čtiva in knjig, povezanih z naravo in rastlinami, ter vzpostavitev neke vrste »zelene knjižnice«. Knjige so že naročene, potrjuje Drufovka. Projekt naj bi se zaključil decembra letos, vendar na občini načrtujejo, da bi ga še podaljšali, sklene župan.