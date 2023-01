Brazilska Slovenca pri nas

Ali ste vedeli, da deluje v São Paulu uspešno slovensko podjetje na področju biokemije Biolinker, da v Caixa do Sul obratuje podjetje za knjigovodske storitve, lastnica katerega je slovenskih korenin, ter da tudi v Braziliji gojijo slovenske trte?

»Mladi Slovenci po svetu se ne poznajo, pri tem pa je ogromno neizkoriščenega potenciala,« je prepričana Maja Lapornik, ravnateljica zavoda Žige Zoisa, ki je zato svojo šolo takoj vključila v projekt, s katerim je letos začelo Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ). Tako sta med novembrom in decembrom dijaka Nataša Močnik in Daniel Maurel preživela mesec dni v Braziliji, ta teden pa sta se v Trst za ravno tako dolgo obdobje preselila Lana Das Neves Oliveira Ravbar in Antonio Novello Hrast iz Brazilije.

»Za začetek projekta Delovna pripravništva v gospodarstvu se moramo zahvaliti v Braziliji živečemu slovenskemu podjetniku in diplomatu Štefanu Bogdanu Barenboimu Šaleju,« je na včerajšnji novinarski konferenci razložil direktor SDGZ Andrej Šik. »Ta je organiziral skupino slovenskih podjetnikov v Braziliji in na svetovni ravni ustvaril Slovenian Global Business Network. Povezal je slovenske podjetnike po svetu, ki si želijo sodelovanja.«

»Veliko let smo govorili o tem, da bi morali mlade vključevati v gospodarstvo, a smo glede tega naredili malo,« je dejal Šik. Letos je projekt potekal pilotno, zato je bil vanj vključen le zavod Zois, a nadejajo si, da bi v prihodnjih letih pri njem sodelovale tudi ostale šole: »Za prihodnja leta smo že v kontaktu s podjetniki iz ZDA, Kanade, Argentine, Švedske in Francije.« Za finančno plat projekta je poskrbel Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, za administrativni vidik pa šola.