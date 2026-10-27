Na drugem festivalu znanosti več obiskovalcev

Šolski laboratoriji na Canestrinijevi ploščadi v tržaškem Svetoivanskem parku so tudi letos odprli svoja vrata javnosti, da bi širili znanstveno kulturo. V okviru tridnevnega dogodka RaSTEM - Raziskovalni Stefanovi mednarodni dnevi, ki ga prireja Državni izobraževalni zavod Jožef Stefan, so bili 3D tiskalniki, robotska roka, razne snovi in drugi šolski pripomočki na razpolago za demonstracije in eksperimente, ki so se jih udeležile osnovne in prvostopenjske srednje šole, otroci s starši in drugi radovedni obiskovalci.

V sklopu festivala, ki je potekal med četrtkom in soboto, so na šoli priredili predavanja raziskovalcev in strokovnjakov z več podrocij, organizirali so tudi tehno-znanstveni sejem, na katerem so razstavljale tako italijanske kot slovenske raziskovalne in izobraževalne ustanove.

"Letos smo v fokus postavili umetno inteligenco, ki je v tem trenutku vroca tema, obenem smo predstavili tudi ostale panoge, ki presegajo ucne nacrte in so lahko zanimive tudi za širšo publiko," je povedal ravnatelj DIZ Jožef Stefan Primož Strani. Poudaril je, da je festival znanosti v svoji drugi izdaji številcno zrasel, postopoma pa pridobiva tudi na prepoznavnosti. "Naš cilj je, da RaSTEM postane tradicionalni dogodek. V našem prostoru imamo zelo živahno in razvejano kulturno dejavnost, manjkal pa je subjekt, ki bi skrbel za promocijo znanosti. Pomislili smo: zakaj pa ne bi to nalogo prevzela šola," je pojasnil ravnatelj.

Festival RaSTEM je letos pritegnil več obiskovalcev kot lani, priredili so tudi več predavanj z izvedenci. Prvo je bilo na vrsti četrtkovo predavanje Marka Kokola, strokovnjaka za umetno inteligenco in digitalne tehnologije, nato se je šolsko pritličje za dva dni prelevilo v center znanosti in raziskovanja, odprt vrstnikom, bodočim sošolcem in širši javnosti. Dijaki in dijakinje so z učnim osebjem pripravili delavnice in eksperimente na področju kemije in biologije, matematike, mehanike in elektronike, pa tudi informatike in virtualne realnosti, medtem ko so v temu namenjeni dvorani potekali t. i. talk RaSTEM oziroma krajša predavanja inženirjev, fizikov, oceanografov in drugih raziskovalcev.