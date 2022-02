Brez mask se ljudje počutijo spet svobodne

»Končno lahko normalno zadihamo. Maske na prostem so postale že prava nadloga.« S temi besedami je večina Tržačanov pospremila ukinitev obveznosti nošnje zaščitnih mask na prostem. Od danes namreč v okviru sproščanja protikoronskih ukrepov spričo zmanjševanja števila novih okužb niso več obvezne na odprtem, še naprej pa maske ostajajo obvezne v notranjih prostorih in javnem prevozu. Po več mesecih je bilo tako mogoče brez napenjanja oči ponovno prepoznati obraze ljudi, videti nasmehe in tudi našminkane ustnice, ki so jih maske zakrivale.

Že v jutranjih urah je bilo po mestnih ulicah videti veliko ljudi brez mask. Prvi vtis je bil, da so vsi vedeli, da z 11. februarjem vlada odpravlja zahtevo po nošenju mask na prostem. V primerjavi z lanskim letom, ko so bile maske obvezne vse do konca junija, ko je na nebu že žgalo poletno sonce, je bil letos velik korak naprej bil storjen že sredi zime. »Kakšen smisel ima nositi maske, če smo prejeli tri odmerke cepiva in če se pritisk zaradi epidemije zmanjšuje,« je rekla sogovornica in pristavila, da je bila najbolj naporna nošnja ffp2 mask, ki resno otežujejo dihanje.