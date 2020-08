Brez prostorske stiske, negotovosti pa ne manjka

V koronapoletju na šolah ne vlada nikakršni spokojni avgustovski mir, saj se vsepovsod mrzlično prilagajajo novim predpisom proti širjenju bolezni covid-19. V dvajsetih vrtcih, na devetnajstih osnovnih in sedmih nižjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem so najbolj vroči meseci v letu delovno obarvani, so nam potrdili ravnatelji petih večstopenjskih šol.

Odkrito so sicer priznali, da je težav v primerjavi z italijanskimi šolami manj, saj so razredi manj številni in je z dobro mero potrpežljivosti in iznajdljivosti nekako še mogoče tu pa tam prilagoditi posamezne prostore. Hujše prostorske stiske ni, težav in negotovosti pa ne manjka. Nekatere izmed teh niso povezane s pandemijo novega koronavirusa, tradicionalna dotrajanost starih šolskih poslopij pa je v težkem obdobju še posebno očitna. Vrsta nedorečenosti se pojavlja tudi glede samih kadrov. Na koliko učnega osebja bodo lahko računali? Bodo lahko okrepili svoje vrste? Kaj pa, če ima učiteljica vročino? Kdo jo lahko nadomešča, glede na to, da morajo šolske dejavnosti načeloma potekati izključno znotraj istega kroga ljudi? Odprtih vprašanj je veliko, kako jih rešujejo so nam zaupali ravnatelji Annamaria Zeriali (Večstopenjska šola Opčine), Marjan Kravos (VŠ Nabrežina in Sv. Jakob), Carolina Visentin (VŠ Vladimirja Bartola Sv. Ivan) in Lučka Križmančič (VŠ Josipa Pangerca Dolina).