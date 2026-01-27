»Brezbrižnost je slabša od nasilja«

Šoa se ni začela s krematoriji, temveč s sovražnim govorom. Širjenje njenih grozot pa je ob redkih rabljih omogočila množica molčečih opazovalcev. »Kot nas stalno opozarja Liliana Segre: brezbrižnost je lahko slabša od nasilja,« je na današnji osrednji slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve holokavsta opozorila zgoniška županja Monica Hrovatin. Ob tržaškem županu Robertu Dipiazzi, rabinu Alexandru Meloniju in predstavnikih drugih verskih skupnosti je v Rižarni pri Sveti Soboti postregla z govorom, ki pa mu je (tako kot tudi ostalim) prisluhnila le manjša skupina ljudi.

Z govorom je prvi postregel Dipiazza, ki je spomnil na besede Prima Levija: »Zgodilo se je, torej se lahko spet ponovi«. »Tu smo, da ne bi pozabili na grozote nacifašizma, ideologije, ki je sejala smrt in razdejanje ter dosegla višek okrutnosti s holokavstom, ki je najbolj zloglasni primer preganjanja v moderni zgodovini,« je dejal župan.

Govorom v Rižarni so sledili verski obredi. Za judovsko skupnost je obred vodil rabin Alexander Meloni, ki pa je pred molitvijo še sam prispeval svoj razmislek ob dnevu spomina. »Neuspeh dneva spomina izhaja iz napačnega prepričanja: da je to dan za Jude. A to ni. Je dan, ki nas spominja na vest človeštva,« je dejal rabin. »Kje so mladi? Kje so šole? Razumljiva je marsikatera odsotnost glede na to, da je danes delovni dan. Kje pa so šole?« se je spraševal Meloni. Za katoliško skupnost je obred vodil škof Enrico Trevisi, ki je postregel z molitvijo v italijanščini in slovenščini, za srbsko-pravoslavno skupnost duhovnik Raško Radović, za grško-pravoslavno skupnost arhimandrit Grigorios Miliaris, za evangeličanske adventiste, evangeličane, luterance in metodiste pa pastor Peter Ciaccio.