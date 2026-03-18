Dojenčka naj bi leta 2024 ubil oče

Naj ne bi šlo za naravno smrt med spanjem, pač pa za uboj. Petmesečnega dojenčka, ki sta ga starša 18. decembra zjutraj leta 2024 našla mrtvega v njegovi posteljici, naj bi ubil oče, proti kateremu je državno tožilstvo v Trstu uvedlo preiskavo, kot poroča dnevnik Il Piccolo na svoji spletni strani. Med drugim naj bi bil moški osumljen tudi nasilnega ravnanja nad drugima dvema hčerkama.

Tridesetletni Tržačan je večer pred žalostnim odkritjem otroka spravil spat. Brez nikakršne nežnosti, saj naj bi dojenčka večkrat stresel, tako da je z glavo udarjal po vzmetnici svoje posteljice. Vzmetnica je bila sicer mehka, piše v sodni dokumentaciji, očitno pa vseeno dovolj trda, da je povzročila hude poškodbe v glavi malčka. Obdukcija je namreč pokazala možgansko krvavitev in poškodbe vidnega živca.

Primer so preiskovali policijski kriminalisti. Oče je osumljen uboja na mah ali iz malomarnosti. Kot navaja tržaški dnevnik, naj bi ga dolžili tudi nasilja nad drugima dvema hčerkama med letoma 2022 in 2024, ko sta bili stari štiri mesece oz. slabi dve leti. Po navedbah tožilstva naj bi ju oče večkrat oklofutal ter ju udarjal s koleni. Eno od hčerk naj bi tudi zagrabil za nogi, zalučal na posteljo ter udaril po obrazu.