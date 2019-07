Brezplačen avtobus bo ob vikendih peljal v Sesljan

»Skrajni čas je, da ljudje spremenimo mišljenje: zakaj se moramo kamorkoli zapeljati z osebnim avtomobilom, ko pa imamo na voljo javni prevoz? Sesljanski zaliv na primer poka po šivih, zasičen je z avtomobili - upamo, da bo turistični avtobus prispeval k zmanjšanju števila vozil in zalivu povrnil dostojanstvo.« Ali se bodo načrti devinsko-nabrežinske županje Daniele Pallotta izšli, bo jasno lahko že v kratkem, saj bo od sobote Vižovlje in Sesljanski zaliv povezoval nov turistični avtobus. Linijski avtobus št. 70 prevozniškega podjetja Trieste Trasporti bo namreč ob sobotah in nedeljah med 8.30 in 19. uro brezplačno povezoval Vižovlje z zalivom in obratno seveda. Avtobus bo z začetne oz. končne postaje odpeljal na pol ure in potnike bo »pobiral« pri 8 vmesnih postajah.

Start v Vižovljah je narekovala prisotnost večjega in brezplačnega parkirišča (na drugi postaji, ob športnem igrišču) in pa bližina železniške postaje, kjer lahko izstopijo kopalci iz Trsta oz. z Goriškega in iz Furlanije.