Brezplačni pregledi umskih in kognitivnih sposobnosti

Vsi, ki bi želeli preveriti svoje umske in kognitivne sposobnosti, bodo lahko to brezplačno storili od danes do četrtka v Vijolični hiši v Ulici Filzi 21/1, s katero upravlja tržaško društvo za podporo starim in dementnim osebam De Banfield.

Srečanje z nevropsihologinjo Rosanno Palmeri je potrebno rezervirati na telefonski številki 040 362766 ali na elektronskem naslovu casaviola@debanfield.it. Strokovnjakinja bo preverila delovanje možganov pacientov, obenem jim bo svetovala, kako um ohranjati pri zdravju. Osredotočila se bo predvsem na spomin, pozornost in sposobnost sklepanja.

Pobuda društva De Banfield se umešča v mednarodni teden možganov, globalno iniciativo za opozarjanje na demenco in druge nevrološke bolezni. S pobudo želi društvo spomniti, kako pomembno je spremljati zdravje lastnih možganov in jih ohranjati aktivne skozi čas, predvsem v jeseni življenja.

Pregledi z nevropsihologinjo so prva od aktivnosti: aprila bo z delom namreč začela nova skupina za aktivno staranje in urjenje mentalnih sposobnosti. Gre za pravi brezplačni trening za podporo kognitivnemu zdravju ljudi, starejših od 55 let. Tudi ta srečanja bo vodila nevropsihologinja Palmeri.