Bulli e Pupe slavili s testeninami

V nedeljo je ob ugodnem vremenu svoj vrhunec doživel 72. Miljski pust, tradicionalnega sprevoda se je po navedbah organizatorjev udeležilo več kot dva tisoč maškar. Med mestnimi pustnimi skupinami so drugič zapored (in šestič v zgodovini) slavili zmago Bulli e Pupe, ki so nastopili s temo testenin v najrazličnejših omakah. Na drugo mesto se je uvrstila skupina Trottola z barvanimi sladoledi, tretja je bila Ongia z več sto čebelicami, ki so napolnile mestne ulice. V množici gledalcev je bilo opaziti tudi več obiskovalcev iz Slovenije in tudi Avstrije.

Miljski pust pa se s tem ni končal, pestro bo še do srede, ko bo na vrsti pustni pogreb.