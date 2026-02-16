Z novim kombijem hitreje na intervencije

Tržaški jamski in gorski reševalci so dobili novo vozilo: sodoben kombi, ki je primeren za vožnjo po makadamu in gozdnih poteh. Z njim bodo lahko reševalci še hitreje prispeli na kraj intervencije. Vozilo so slavnostno predali namenu danes dopoldne na Velikem trgu. Kombi so kupili s prispevkom fundacije Casali v višini 50 tisoč evrov. Vozilo pa so opremili za gorsko in jamarsko reševanje z denarno podporo Zadružne kraške banke Trst Gorica in športnega društva SentieroUno.

Vozilo je opremljeno z uradno grafično podobo Gorske in jamarske reševalne službe Furlanije - Julijske krajine. Za varno posredovanje na terenu je na kombiju nameščen sistem dodatne svetlobne in zvočne signalizacije, ki poleg osrednje modre rotacijske luči vključuje še prednje in zadnje utripajoče luči. Na strehi je nameščena radijska antena VHF/GP za radijsko komunikacijo, varnost pri manevriranju pa povečuje zvočni opozorilnik za vzvratno vožnjo.

Tehnično avtonomijo vozila zagotavlja pomožni akumulator, ki napaja raznolike vtičnice: dve 220-voltni vtičnici, 12-voltno vtičnico ter 5-voltne USB priključke, kar omogoča polnjenje elektronskih naprav v vseh razmerah. Zadnji tehnični prostor je opremljen z dodatno osvetlitvijo za lažje rokovanje z opremo, sestavni del obvezne opreme pa sta tudi gasilni aparat in rezervno kolo.

Slovesne predaje vozila so se udeležili župan Občine Trst Roberto Dipiazza, predsednik fundacije Casali Francesco Slocovich, članica upravnega odbora fundacije Rossana Eikermann Vidali, predsednik Zadružne kraške banke Adriano Kovačič in Sergio Buricelli, predsednik deželne enote za jamarsko in gorsko reševanje. Vozilo je blagoslovil duhovnik Sandro Amodeo.