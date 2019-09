Bumerang za mlade in manj mlade

Po kar 30 letih se od poslušalcev Radia Trst A poslavlja Mladi Val. Priljubljeno oddajo, ki je dolga leta pestrila popoldanske ure mladih in manj mladih »Zamejcev«, so zasnovali Marija Brecelj, Andro Merkù in Maja Lapornik, nazadnje pa sta jo urejala Ivo Tull in Pavel Volk. V novi sezoni pa bo Mladi Val nadomestila sveža in sočna oddaja #Bumerang, ki jo bodo vodili mladi obrazi slovenskega programskega oddelka RAI Barbara Ferluga, Lucija Tavčar, Jari Jarc in Matej Nadlišek, asistentka programa pa bo Nataša Ferletič.

Prvi #Bumerang bo na sporedu že danes od 15. do 17. ure.

O novi oddaji smo se pogovorili z mladimi voditelji, ki so razložili, da je do spremembe v uredništvu prišlo zgolj zato, da bi se z mladinskim pasom programa ukvarjali najmlajši. »Pri izbiri imena smo iskali nekaj, kar bi imelo smisel in bi bilo všečno za mlade. Bumerang se nam je zdela dobra odločitev, saj je to predmet, ki nekako predstavlja »manjšino« aboriginov, zaobjema pa tudi socialna omrežja: na instagramu namreč obstajajo boomerang posnetki. # pred imenom pa je zato, da se zlahka najde na spletu,« je razložil Jari Jarc. »Bumerang je obenem tudi orožje, ki lahko na nek način razbija nekatere kalupe in stereotipe. Je pa tudi nekaj lesenega (#noplastic) in tipično lokalnega. Leti daleč, a se vrača nazaj,« je dodala Lucija Tavčar.