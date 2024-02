Burlo pridobil nove površine

V čakanju na napovedano selitev pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo na Katinaro, za katero se še ne ve, kdaj se bo zgodila, je inštitut del svojih dejavnosti preselil v tri zgradbe, ki jih je vodstvo kupilo marca 2021 od tržaške škofije. Tja so preselili del zdravstvene administracije, zobozdravstvene, okulistične in otorinolaringološke ambulante ter oddelek za fizioterapijo. V eno poslopje so preselili tudi center za raziskovanje redkih bolezni. Investicija, s katero je inštitut dobil 3500 kvadratnih metrov dodatnih površin in prvič po osemdesetih letih presegel meje stare stavbe, je vredna skoraj pet milijonov evrov. Večji del denarja je prispevala Dežela FJK, nekaj ga je prišlo od donacij. Najzajetnejša je bila tista od Fundacije CRTrieste, ki je prispevala skoraj 400 tisoč evrov.

To je na današnji novinarski konferenci v družbi politikov in predstavnikov vseh pomembnejših tržaških ustanov povedal generalni direktor inštituta Garofolo Stefano Dorbolò, ki je opozoril, da so na ta način rešili trenutno prostorsko stisko. »Novi prostori bodo rešili tisto, kar je bilo do zdaj najbolj pereče - nove ambulante za naše programe. Bolnišnica je stara več kot sto let, bistvenih prostorskih širitev pa do zdaj ni bilo. V tem času so se razvili novi načini zdravljenja na vseh področjih. S povečanim novih načinov zdravljenja bolnike bolj in dlje zdravimo, ampak to seveda pomeni na drugi strani, da potrebujemo več prostorskih in kadrovskih kapacitet,« je dejal Dorbolò, ki je večkrat ponovil, da vsega tega ne bi bilo mogoče uresničiti, če Fedrigova vlada ne bi verjela v projekt.