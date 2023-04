Čar Majence vabi v Dolino

Leta minevajo, generacije se menjujejo, a pomladni praznik v Dolini, Majenca, še vedno ohranja svoj čar. Tako bo tudi letos. Majenca bo potekala od petka, 5. maja, do torka, 9. maja. Župana letošnje prireditve bosta Peter Siares Sturman in Mara Mura, ki bo to pomembno funkcijo zasedla že drugič. Na nedeljskem plesu na Gorici se jima bo pridružilo še osem parov parterjev in parterc.

Glasba za vse okuse

Vsak večer bo na glavnem vaškem trgu – na Gorici potekal koncert različnih glasbenih skupin, poleg tega pa bodo obiskovalci imeli na voljo jedi na žaru in domačo kapljico ter stojnice, na katerih bo mogoče kupiti tipične proizvode. V petek bodo nastopili Crampi Elisi, v soboto bodo večer popestrili potujoči godci Godbe Salež, ob 20.30 pa bodo začeli s slovesnim postavljanjem maja. V nedeljo bo ples parterjev in parterc ob 19.30 spremljal ansambel Rujni Muzikanti. Še pred tem bosta za glasbeni spored od 17.30 poskrbela Gasilski pihalni orkester Loče (iz okolice Celja) in tržaška folklorna skupina SKUDPontes - Mostovi s tradicionalnimi srbskimi plesi.

V ponedeljek bo ob 19. uri potekala Spomladanska revija plesnih skupin, na kateri bodo nastopile skupine Društva OsèRosè, Baletnega društva Sežana, Škud 15. februar iz Komna, SKD France Prešeren iz Boljunca in SKD Igo Gruden iz Nabrežine. V večernih urah pa bo za zabavo poskrbela priljubljena primorska skupina Zmelkoow. Torek bo že čas za slovesno podiranje maja, za glasbeno uverturo v zadnje dejanje Majence pa bo poskrbel Pihalni orkester Breg.

Za uspeh Majence si tudi letos prizadevajo vsa domača društva, ki skupaj sodelujejo pri pripravi tega praznika. To so SKD Valentin Vodnik, Srenja Dolina, Zadruga Dolga krona Dolina, Mladinski krožek Dolina in Sekcija VZPI Dolina-Mačkolje-Prebeneg.