Carlo de Marchesetti: Človek tisočerih interesov in neizmernega znanja

Ob stoletnici smrti Carla de Marchesettija (Trst, 17. januar 1850 – 1. april 1926) je Občina Trst velikemu domačemu znanstveniku posvetila razstavo Carlo Marchesetti, scienziato enciclopedico v prostorih dvorane Attilio Selva v palači Gopčević. Razstava priča o bogatem življenju osebnosti velikega pomena za znanstveno in kulturno zgodovino Trsta. Dotika se mejnikov njegovega življenja, njegovega znanstvenega dela, odkritij, potovanj in najpomembnejših publikacij, vključno z dnevniki in korespondenco, ki ju hrani Diplomatski arhiv Občine Trst.Da gre za medresorsko razstavo, je bilo mogoče slišati na včerajšnjem odprtju razstave.

Direktorica občinske službe za promocijo turizma in kulturnih dogodkov Francesca Locci je opozorila zlasti na prispevek naravoslovnega muzeja in pa muzeja Winckelmann ter občinske foto- in videoteke. »Glavno besedo ima vsekakor naravoslovni muzej, ki ga je Marchesetti vodil od leta 1876 do 1921. Bil pa je vsestranska osebnost z neštetimi interesi in neizmernim znanjem,« je dodal vodja mestnih muzejev zgodovine in umetnosti Stefano Bianchi. Razstava je razdeljena na 12 sklopov, ki se osredotočajo na raznolika zanimanja in številne dejavnosti, s katerimi se je ukvarjal Marchesetti, začenši z arheološkimi, je zbrane nagovorila direktorica Mestnih znanstvenih muzejev Patrizia Fasolato. Zaustavila se je pri dolgotrajnih izkopavanjih v kraju Sveta Lucija pri Tolminu (današnji Most na Soči), kjer je raziskoval starejšo železno dobo, nato pa omenila še ostale dejavnosti kot je preučevanje gradišč, ki so bila temelj njegovega raziskovalnega dela in publicistike.Marchesetti je bil pozoren raziskovalec, ki je zbiral rudnine, fosile in rdečo zemljo, hkrati pa se je strastno navduševal za botaniko, ki ga je spremljala skozi vse življenje.