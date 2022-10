Čas za spremembe se izteka

Kaj o okolju menijo pripadniki generacije Z, ki so bili rojeni med letoma 1995 in 2010? Čeprav so samostojni, so po naravi pesimisti in naveličani brezbrižnega odnosa do okoljskih in socialnih tem. Bolj kot odrasli verjamejo v to, da sta zdravje in svoboda temeljni vrednoti, ki bi morali biti nedotakljivi, skrb za okolje pa bi za generacijo Z morala biti prioriteta. To izhaja iz ankete, ki jo je za Barcolano in spremljevalni dogodek Sea Summit pripravil SWG, inštitut za javnomnenjske raziskave.

Letošnjo drugo izdajo tridnevne konference je uvedel predsednik poslanske zbornice v odhodu Roberto Fico, ki je poudaril, da so med mandatom naredili velik korak naprej glede okoljske politike, saj so v ustavo vključili poglavje o pomenu varstva okolja. Po njegovem bo ta tekst moral postati podlaga za vse prihodnje akcije in kampanje. »Prepričan sem, da morajo biti zeleni prehod in okoljevarstvene teme v središču pozornosti italijanske politike. Trajnostni razvoj in varstvo morij morata biti med prioritetnimi cilji. Na tem se sicer že dela, a bi bilo treba vse skupaj pospešiti,« je dejal Fico, ki je prisluhnil prvemu delu tridnevnega predavanja na temo trajnostnega razvoja. Zvečer se je ustavil na večerji z organizatorji Barcolane na sedežu društva SVBG.

Na srečanju so predstavniki Državnega inštituta za oceanografijo in geofiziko OGS publiki, med katero je bilo lepo število mladih obrazov, predstavili pomen organizmov v Jadranskem morju. Veliko pozornosti je vzbudila anketa inštituta SWG, ki so jo v preteklih tednih izpeljali med dijaki višjih srednjih šol in fakultet v Furlaniji - Julijski krajini.