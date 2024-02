Častni doktorat podjetniku, ki rad sodeluje s Slovenijo

»Upam, da bodo prebivalci dan po potresu lahko pili kavo doma.« S temi besedami bi lahko obnovili včerajšnjo slavnostno podelitev častnega doktorata (Laurea magistrale ad honorem) iz gradbeništva podjetniku Andrei Zampi v veliki dvorani glavnega poslopja Univerze v Trstu. Zampa je tekom dvajsetletne kariere ustanovil in razvil uspešno podjetje Fibre Net, ki se ukvarja z kompozitnimi materiali v gradbeništvu.

Doktorat v pravem smislu

Valter Sergo, namestnik rektorja, je v pozdravnem nagovoru izpostavil pomen častnih doktoratov v italijanskem sistemu. Drugod so častni doktorati častni v pravem smislu besede, brez pravnega pomena. V Italiji pa so častni doktorati dejanski doktorati. Za podelitev se ne odloči univerza, temveč mora sklep odobriti italijansko ministrstvo za univerze in znanost.

Paolo Gallina in Massimiliano Gei, vodja in namestnik vodje univerzitetnega oddelka za arhitekturo in gradbeništvo, sta pohvalila »izjemne inženirske sposobnosti« Zampe, sicer diplomiranega elektrotehnika. Gei je v svojem nagovoru kontekstualiziral prelomnost njegovega delovanja. Človek se od nekdaj ukvarja z gradbeništvom, v katerem se morajo izvedenci soočati z marsikaterim problemom in torej stalno iščejo nove rešitve. Dandanes sta glavni vprašanji okoljska trajnost in soočanje z ekstremnimi pojavi. Prav v teh dveh sektorjih je delovanje Andree Zampe ključno. Od ustanovitve podjetja Fibre Net pred dvema desetletjema koordinira raziskave in eksperimente za ojačitev starih in novih objektov s pomočjo kompozitnih mrež, to je mrež iz steklenih in ogljikovih vlaken. Te namreč razpršijo seizmično energijo.

Zampa v Pavii di Udine vodi podjetje, ki zaposluje 160 oseb. Med temi je dosti mladih, velika večina uslužbencev ima univerzitetne diplome. Petino letnega prometa investira Fibre Net v raziskavo in eksperimentiranje.