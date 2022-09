Častno občanstvo za nekdanjega predsednika zavarovalnice Generali

Mestna občina Trst je na včerajšnji izredni seji mestnega sveta podelila nekdanjemu predsedniku zavarovalnice Generali Gabrieleju Galateriju di Genola častno občanstvo. V nagovoru je dobitnik prestižnega naslova dejal, da je odlikovanja zelo vesel, v »zlato knjigo« pa je zapisal, da je počaščen, da se je uvrstil v seznam prejemnikov priznanja v mestu, ki je je s svojo zgodovino znalo posredovati pogum, inkluzivno politiko in podjetniški duh, na podlagi katerega je nastala tudi zavarovalnica Generali, ki ima še danes primat v zavarovalniškem sektorju.

Imenovanje Galaterija di Genole za častnega občana so tržaški občinski svetniki enoglasno podprli na julijski seji. Ob tisti priložnosti so se brez razprave vsi strinjali, da si Galateri zasluži odlikovanje, ker je z uspešnim vodenjem zavarovalnice Generali, ki je 26. decembra leta 1831 nastala v Trstu, v daljšem obdobju pomembno prispeval k razvoju Trsta. Na včerajšnji izredni seji je to pred mestnimi svetniki in povabljenimi gosti, med katerimi so bili predstavniki cerkvenih in deželnih oblasti in tudi prefekt Annunziato Vardè ter novi Generalijev predsednik Andrea Sironi, to še enkrat ponovil župan Roberto Dipiazza.