»Če je zalajal pes, sem vstala sredi noči, ker me je bilo strah, da me bo našel«

Strah je še zelo otipljiv. Vsaka beseda je težka in raje ostane v grlu, kot da bi prišla na dan. Z dekletom, ki sedi pred mano, sva se prvič telefonsko slišali pred poldrugim letom. V stik sva prišli prek Tatjane iz tržaškega Centra za boj proti nasilju nad ženskami Goap. Toda takrat še ni bil pravi čas. Spregovoriti o težki izkušnji ni lahko, še toliko težje, če je »v igri« več ovadb. Dvanajst. Toliko jih je od leta 2020 do 2024 namreč dekle vložilo pri karabinjerjih in lokalni policiji v Trstu. Proti neznancem – tako narekuje namreč sodno pravo – zaradi vandalskih dejanj, natančneje zaradi poškodovanja vozil. Toda vsaka ovadba je ostala le mrtva črka na papirju – tožilstvo je dejanja kvalificiralo kot poškodovanje in nadlegovanje proti neznanim storilcem.

»Sprva res nisem vedela, kdo bi mi lahko želel kaj slabega. Začelo se je iznenada leta 2020. Moja telefonska številka se je pojavila na stenah stranišč v Ljudskem vrtu v Ulici Giulia. Telefon je brnel in na drugi strani so se oglašali neznani moški, kar je bilo sila nelagodno,« je začela svojo pripoved. Neprijetnost pa se je le stopnjevala. Po klicih je bil na vrsti avtomobil – a ne samo njen, tudi bratov, očetov in zaročenčev. Zanimivo, samo moških članov družine. Enkrat so bile prerezane pnevmatike, drugič razbite luči, tretjič je bila razbita šipa. »Ne bom rekla, da se je to dogajalo redno, ker je včasih med enim in drugim dogodkom minilo tudi šest mesecev, včasih le nekaj tednov, tako da sem bila ves čas na trnih.«

Dogodek je vsakič prijavila karabinjerjem, ki so jo prosili, naj razmisli, ali se je komu močno zamerila, in naj ponudi čim več imen morebitnih storilcev ali storilk, sami bodo potem preverili. Pri prvih ovadbah je varnostnim organom ponudila res več imen, glede na to, da si ni predstavljala, kdo bi lahko bil. S časom pa se je začelo uveljavljati zlasti eno ime. »Katero? Ime tega moškega, ki se je pred nekaj tedni pojavilo v medijih zaradi požiga več avtomobilov in je danes v hišnem priporu z elektronsko zapestnico. Med drugim ga bremeni ovadba zaradi nadlegovanja nekega dekleta,« je povedala. Tako, moški, ki je v Trstu sežgal več vozil. Varnostni organi so mu prišli na sled, ker ga je kolegica ovadila zaradi nadlegovanja in poškodovanja vozil. Z našo sogovornico sta bila le znanca, nič več, zato ji na začetku na kraj pameti ni prišlo, da bi se lahko za poškodovanimi avtomobili skrival ravno on.

V tem času se je dekle zaradi strahu preselila, zamenjala avtomobil, dvakrat tudi telefonsko številko. »Vsak ropot me je zbudil, če je zalajal pes, sem bila pokonci sredi noči, tako me je bilo strah, da me bo spet našel.« Eno leto je avtomobil parkirala v zaprtem prostoru, kakor ga je spet začela puščati zunaj, ga je znova našla poškodovanega.