Če te pred virusom ščitita maska za potapljanje in filter sesalca ...

O obraznih zaščitnih maskah se v teh dneh veliko govori. Zaloge lekarn so se izčrpale, še zidarskih mask v trgovinah ni več najti. Za domačimi stenami pa si je marsikdo zamislil, kako ustvariti primerno zaščito s pripomočki, ki jih ima pač doma. Najbolj razširjeno ročno delo je v času karantene maska iz bombaža, pisanega blaga ali papirja, ročno izdelana ali s pomočjo šivalnega stroja.

Višji tehnološki rezultat pa je Gropajc Marco Milkovic dosegel brez šivalnega stroja, temveč s pomočjo 3D tiskalnika Pietra Rossina in potapljaške maske. »Doma sem imel več mask za površinsko potapljanje na dah z vgrajeno tehnologijo easybreath in pomislil sem, da bi z ustreznimi spremembami primerno delovale kot zaščita v boju proti širjenju okužbe s koronavirusom. Maske, ki jih uporabljajo pri upravljanju z obolelimi, niso nepropustne, ne omogočajo primernega dihanja in so za enkratno uporabo. Tako sem si zamislil, da bi namesto dihalke postavil filter, ki omogoča zaščito sebe in drugih,« je povedal Milkovic, ki se je preko Facebooka povezal s prijateljem iz Križa in mu predlagal sodelovanje pri projektu.

Več o gropajsko-kriškem sodelovanju za izdelavo zaščitne maske lahko preberete v jutrišnjem (sredinem) Primoskem dnevniku, do katerega lahko brezplačno dostopate z obiskom strani #jazostanemdoma.