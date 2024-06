Čelno trčenje v Sesljanu zahtevalo dve življenji

V prometni nesreči v bližini križišča nad Sesljanskim zalivom je včeraj popoldne umrl 54-letni Roberto Burigato iz okolice Ronk. Ponoči je v bolnišnici umrl tudi 70-letni voznik iz Devina. Poškodovana je bila še voznica tretjega vpletenega avta.

Nedaleč od križišča nad Sesljanskim zalivom je včeraj popoldne prišlo do strahovite prometne nesreče s smrtnim izidom. V čelnem trčenju med dvema voziloma je umrl 54-letni taksist iz okolice Ronk Roberto Burigato, v katerega je zapeljal 70-letni voznik iz Devina. V nesreči je bila udeležena tudi voznica avtomobila, ki je vozila za taksijem. Preživela so prepeljali na katinarsko urgenco, vendar je ponoči voznik mercedesa podlegel hudim poškodbam.

Promet je bil v obe smeri zaprt pet ur, dolge kolone vozil so do večera usmerjali proti avtocestnemu priključku. Po podatkih varnostnih organov je Devinčan okoli 15.30 zelo hitro, domnevno nad 100 km/h, pripeljal po državni cesti št. 14 iz smeri Devina. Po križišču nad Sesljanskim zalivom naj bi zadel v robnik in nato zapeljal na nasprotno cestišče, kjer je v bližini restavracije Gaudemus vozil bel taksi znamke Peugeot, ki ga je upravljal Burgiato.

Čelno trčenje je bilo tako silovito, da je taksist življenje izgubil na kraju nesreče. Sivi mercedes je odbilo v obcestni zid na desnem pasu, v taksi pa se je zaletel avtomobil znamke Dacia, ki ga je upravljala voznica. Policisti bodo s pomočjo posnetkov bližnjih varnostnih kamer ugotavljali dinamiko dogajanja pred tragičnim trkom. Kaže, da je zanj bila kriva neprilagojena hitrost, botrovala pa bi mu lahko tudi nenadna slabost voznika mercedesa.