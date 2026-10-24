Cene surove kave so vse bolj nepredvidljive

Obisk sejma TriestEspresso Expo je dober, a bi lahko bil boljši, meni Alenk Obad iz podjetja CoffeeTree, ki ga vodi skupaj s Simonejem Marzarolijem, med delničarji pa je tudi Vanja Lokar. Ob zahtevnih razmerah na svetovnem trgu kave opozarja tudi na pomanjkljivo promocijo, logistične težave in premajhno pripravljenost potrošnikov, da bi za kakovostno kavo plačali več. Z njo smo se pogovarjali ob zaključku tridnevnega sejma, ki se je včeraj končal v kongresnem centru.

»Sejmi so postali zelo zahtevni in za njihovo organizacijo potrebuješ veliko strokovnosti. Tega nam v Trstu primanjkuje, če lahko povem odkrito,« ocenjuje Obad. Opozarja predvsem na pomen dolgoročne promocije. V Milanu se na primer na sejemske dogodke pripravljajo in jih promovirajo tudi dve leti vnaprej. Tudi Trst bi moral več vlagati v promocijo na trgih, ki so za lokalna podjetja pomembni. Več razstavljavcev bi namreč pritegnilo več obiskovalcev in potencialnih poslovnih partnerjev. Kljub temu so tisti, ki pridejo, zadovoljni z lokacijo in novimi prostori, pravi sogovornica, ki potrjuje tezo, da se kavna industrija sooča z vse zahtevnejšimi razmerami.

Kot pravi Alenka Obad, so cene surove kave vse bolj nepredvidljive. Arabika kotira na borzi v New Yorku, robusta v Londonu, na nihanja pa po besedah sogovornice vpliva tudi vse večja prisotnost investicijskih skladov na trgu surovin. Podjetja se morajo spremembam hitro prilagajati, kar povečuje tveganja.