Požigalca vrnili na azijsko celino

Direktorat za migracijo in obmejna policija sta s pomočjo agencije Frontex pravkar vrnila 53 tujcev v azijske države. Operacijo je vodila Italija, od koder so vrnili 37 migrantov, šest so jih s Cipra, deset pa iz Grčije. Večina migrantov, ki so morali zapustiti Italijo, je med bivanjem storilo kazniva dejanja.

Med njimi je bil tudi mlad moški – po neuradnih virih naj bi bil Pakistanec ali Bangladeševec – ki je avgusta zanetil ogenj ob avtocesti priSesljanu. Policija ga je takrat takoj aretirala, medtem ko se je po kaznivem dejanju sprehajal med Sesljanom in Cerovljami. Pospremili so ga v koronejski zapor. Preiskovalni sodnik je naslednjega dne potrdil zakonitost prijetja, vendar je moškega izpustil na prostost v pričakovanju na sojenje. Pred kratkim, je sporočila policija, pa je moški, ki je kot kaže bil duševni bolnik, ponovno pristal v zaporni celici zaradi razžalitve in napada na uradno osebo, groženj in oškodovanja tujega imetja. Napadel je dva od treh policistov, ki so ga ustavili, ter jim povzročil poškodbe, za katere so se zdravili od pet do 21 dni.

Omenjeni požar je moški zanetil konec avgusta zgodaj zjutraj v Sesljanu, v bližini avtocestnega priključka. Gašenje je bilo zahtevno, saj se je ogenj nevarno bližal stanovanjskim objektom. Gasilska vozila so zato po ozkih poteh težko prispela na kraj. Gasilci so sicer hitro omejili požar, ga pogasili in območje počistili.