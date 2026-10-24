Pravljični gozd iz otroške domišljije

Pravljična drevesa živahnih barv in nenavadnih oblik so bila v ospredju predstavitve izdelkov, ki so jih mladi ustvarjalci izdelali med letošnjo poletno delavnico Prijateljè Art Experience. Svoje umetnine so prejšnji teden predstavili v prostorih Kulturnega društva Skala v Gabrjah, kjer so obiskovalcem pričarali pravljični gozd, nastal s pomočjo otroške domišljije in odpadnih materialov.

Jana Pečar je ob tej priložnosti poudarila, da si pri Zvezi slovenskih kulturnih društev (ZSKD) prizadevajo otrokom tudi v prihodnje omogočati stik z umetnostjo in spodbujati njihovo ustvarjalnost. Zato pripravljajo nove likovne delavnice, ki bodo potekale enkrat mesečno, ob sobotah med 9. in 13. uro. Namenjene bodo otrokom od petega do enajstega leta starosti.

Poletno delavnico sta vodili umetnici Melania Kalz in Irina Goruppi, ki sta pohvalili organizacijo ter poudarili pomen umetniškega izražanja in razvijanja ročnih spretnosti že v otroštvu. Obe ustvarjata na različnih umetniških področjih, od ilustracije in slikarstva do kiparstva in grafičnega oblikovanja, svoje znanje pa z veseljem prenašata na mlajše generacije. »Ročna spretnost in ustvarjalnost sta danes bistvenega pomena, saj otroke spodbujata k razmišljanju, razvijanju domišljije in delu z rokami,« je poudarila Melania Kalz.

O poteku delavnice je spregovorila Irina Goruppi. Otroci so se najprej lotili izdelovanja pravljičnih dreves, pri čemer so uporabili predvsem odpadne materiale, kot so plastenke, karton, papir in zamaški. Iz njih so sestavili ogrodja, ki so jih nato oblepili s časopisnim papirjem, pri čemer so si pomagali z mešanico moke in vode.

Iz Gabrij v knjižnico

Zadnji dan so drevesa dobila svojo končno podobo. Namesto običajnih barv narave so jih otroci okrasili z živahnimi barvnimi kombinacijami, črtami in geometrijskimi vzorci, značilnimi za op art oziroma optično umetnost. Pri barvanju niso uporabljali črne barve, zato so nastale še posebno pisane stvaritve, ki z optičnimi učinki pritegnejo pogled.

Predstavitev umetnin je spremljala tudi pravljična pripoved. Sofia Gergolet je zbranim obiskovalcem pripovedovala pravljico Gozdne skrivnosti in tako zaokrožila srečanje, posvečeno domišljiji in ustvarjalnosti najmlajših.

Pravljična drevesa bodo ponovno na ogled v ponedeljek, 26. oktobra, ob 17.30 v Feiglovi knjižnici v Gorici. Razstava bo del pravljične urice, med katero bo Sofia Gergolet znova pripovedovala Gozdne skrivnosti.