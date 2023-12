Center Stik obiskalo več kot 2000 ljudi

Zanimanje za spoznavanje Slovencev v Italiji je veliko. To dokazuje tudi število obiskovalcev, ki si je v prvih petih mesecih od odprtja ogledalo Multimedijski center Stik v Narodnem domu v Ulici Filzi v Trstu. Kot so nam pojasnili iz krovnih organizacij Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, ki upravljata center, je bilo teh od 13. julija (odprli so ga na pomenljivo obletnico požiga Narodnega doma) več kot 2000.

Obiskovalci so v glavnem Slovenci in Italijani, šolarji z obeh strani meje in organizirane skupine, ki prihajajo skoraj izključno iz Slovenije. Pri krovnih organizacijah so izpostavili izkušnjo Slofesta, ko je bil Stik izjemoma odprt tudi med vikendom: »Po zaslugi Zveze slovenskih kulturnih društev je na podlagi te posrečene sinergije med SKGZ, SSO in ZSKD v tistih dneh obiskalo Stik več kot 400 slovenskih in italijanskih dijakov.« Poudarili so tudi obisk različnih kulturnih skupin iz Slovenije, ki so jih vodili po multimedijskem centru: SSO je na primer sprejel uredništvo in uslužbence založbe Družina iz Ljubljane, SKGZ pa kolektiv Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Skupaj sta Stik že predstavili dijakom Umetniške gimnazije Ljubljana, center pa so si ogledali tudi člani Komisije Državnega zbora RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ob nedavnem obisku, so izpostavili.

Center Stik si je trenutno mogoče ogledati od ponedeljka do petka med 10. in 13. uro ali po predhodnem dogovoru. Za odprtje točke trenutno skrbijo prostovoljci SSO, do konca septembra pa je SKGZ v ta namen honorirala mlade člane slovenske skupnosti v Italiji. Čeprav se zavedajo, da bi bil primeren termin za obisk tudi sobota popoldne in nedelja, ostaja Stik takrat zaprt, tako kot univerza (ki trenutno, kot znano, domuje v Narodnem domu). Podobno velja ob božičnih in novoletnih praznikih – Narodni dom je namreč do 2. januarja zaprt.

