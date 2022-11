Cerkev sv. Hieronima spet predali vernikom

Cerkev sv. Hieronima na Kontovelu je v nedeljo dopoldne pokala po vseh šivih. V njej se je trlo toliko obiskovalcev, da skoraj ni bilo prostora zanje. Slovesne maše ob zaključku obnovitvenih del se je namreč udeležilo veliko domačinov, ki je nestrpno čakalo, da se cerkvici s slikovitim pogledom na morje vrne nekdanji čar. Mašo je daroval župnik Jože Špeh, zapel je domači cerkveni pevski zbor, po maši pa je bil na vrsti še krajši koncert Moškega pevskega zbora Vasilij Mirk.

Navzoči so bili med drugimi tržaški župan Roberto Dipiazza, občinska odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi, predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni in generalni sekretar fundacije CRTrieste Paolo Santangelo. Za obnovo se je namreč ogrevala sama Občina Trst z županom na čelu, ki si je zagotovila finančno pomoč fundacije CRTrieste, to je 150.000 evrov. Cerkev, ki je v današnji obliki luč zagledala na začetku 17. stoletja, je namreč že kazala težo svojih let. Najbolj načet je bil strop, med cerkvijo in zvonikom se je zaradi pronicanja vode pojavilo več razpok, omet in kritina sta bila dotrajana. Vlaga je ogrožala vse notranje zidove in površine, vključno z dragocenimi freskami.