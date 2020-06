Cesare Trebeschi in zmaga kontovelskih jusarjev

Marsikdo se je na Krasu tisto jesen 2003 nasmihal, ko se je razvedelo, da bo odvetnik iz Brescie Cesare Trebeschi zastopal kontovelski Jus v pravdi s tržaško občino za priznanje pravic skupne lastnine. V Trst ga je privabil Stefano Ukmar, takratni predsednik kontovelskega Jusa. Na martinovo 2003 se je tako Cesare Trebeschi pripeljal s turistične kmetije na Krasu v Trst. Na drugi strani pogajalske mize ju je sprejel takratni občinski odbornik za premoženje, najtesnejši sodelovac župana Roberta Dipiazze, Giorgio Rossi. Prvi sestanek se je odvijal brez vsake napetosti, dokler ni Rossi, med orisom transakcije, izjavil, da je občina pripravljena priznati 22 odstotkov celotnega jusarskega premoženja. Po končanem srečanju je Ukmar dejal, da »nas ima občinska uprava za norca,« da je »ponudba žaljiva in nesprejemljiva.« Trebeschi pa je nasprotno poudaril, da se je prvič v zgodovini zgodilo, da je Občina Trst pripravljena nekaj priznati jusarjem: »To je vaše izhodišče, to je vaša zmaga!« je odvetnik iz Brescie podučil kontoveskega jusarja.

Pogajanja so se nadaljevala dobra tri leta in se zaključila 30. januarja 2006 s podpisom transakcije. Jus Kontovel je postal lastnik 22 odstotkov celotne skupne lastnine, Občina Trst 5 odstotkov (kar je urbanizirano), vse preostalo pa – v pričakovanju dokončnega dogovora – upravlja Jus Kontovel.

S pogodbo je Jus Kontovel prejel 173 tisoč evrov v gotovini, občina pa je 190 tisoč evrov namenila za javna dela na Kontovelu, ki so dobila vidno obliko v parkirišču. Največji rezultat pa je predstavljalo dejstvo, da »smo gospodarji na svoji zemlji!« je takrat poudaril Ukmar.

Cesare Trebeschi je umrl letos na veliki petek, sredi aprila se ga je s sožaljem spomnila Agrarna skupnost, saj je dal verjetno odločilni doprinos k uradnemu priznanju jusov in srenj na Tržaškem. Trebeschi je bil doma iz Brescie, izhajal je iz antifašistične družine, bil je partizanski kurir, po vojni pa član Krščanske demokracije. Kot župan v Brescii si je močno prizadeval, da bi odkrili storilce atentata 28. maja 1974 na Trgu della Loggia. Drugače je bil odvetnik ter strokovnjak za kmetijsko pravo in vse, kar je imelo opravka z zemljo. Od ustanovitve leta 1957 je bil svetovalec Inštituta za mednarodno agrarno pravo iz Firenc in je postal z leti eden od največjih italijanskih izvedencev za skupne lastnine.