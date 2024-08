Cesta za Miramar spet povsem prevozna

Cesta, ki iz Miramarskega drevoreda vodi do vhoda v Miramarski park, je končno spet povsem prevozna. Delavci so odpravili posledice hudega neurja, ki je lansko jesen pustošilo na barkovljanski rivieri in povzročilo tudi usad na omenjeni cesti. Zaradi tega je bilo cestišče prevozno samo na notranjem pasu, medtem ko je bil pas ob obali zagrajen. To je povzročilo marsikatero težavo: promet lažjih vozil je potekal izmenično in ga je urejal semafor, medtem ko je bila cesta za avtobuse in tovornjake neprevozna. Turistični avtobusi zato vse od lanskega novembra ne morejo zapeljati na parkirišče Miramarskega parka in obiskovalce puščajo pri tako imenovanem Biviu, kjer so zanje uredili začasno parkirišče. Do kdaj bo trajala ta »začasnost«, ni znano, kaže pa, da še kar nekaj časa. Kljub ponovno odprti cesti namreč avtobusi ne smejo do Miramara, saj je tamkajšnje parkirišče še vedno neuporabno.