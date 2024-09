Cesto za Prebeneg po odstranitvi blata ponovno odprli

Danes so po četrtkovi ujmi, ob kateri je na območje dolinske občine padla izjemno velika količina dežja, spet odprli cesto za Prebeneg pri Globokem potoku. Cesto so včeraj zaprli zaradi usada, ki ga je povzročila vremenska ujma. Čeprav so do večera blato, les in kamenje že odstranili, so se na občini iz previdnosti odločili za nočno zaprtje ceste, saj je bil predviden dodaten dež, je povedal župan Občine Dolina Aleksander Coretti.

Na območju dolinske občine pa je četrtkovo vreme povzročilo več težav. Nekatere hiše in kleti je poplavila voda, veliko vode je bilo tudi na cestah, tako da so gasilci in člani civilne zaščite imeli polne roke dela.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.