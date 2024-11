Čez italijansko-slovensko mejo preko 5,5 milijona evrov nezakonito

Kar 5,5 milijona evrov. Toliko denarja so ljudje nezakonito prevažali čez slovensko mejo v Italijo in iz Italije v Slovenijo. Tržaška finančna policija je to odkrila v preko 300 kontrolah. Zasegli so tudi vrednostne papirje v skupni vsoti 245.000 evrov, so danes sporočili.

V glavnem je šlo za srbske, romunske in hrvaške državljane, ki so jim skupno naprtili za 334.000 evrov denarnih kazni, so še razložili. Posamezniki so prevažali po več kot 10.000 evrov (to je meja, ki jo določa zakonska uredba 195/2008), za katere niso razpolagali s potrebno dokumentacijo. V glavnem, v 75 odstotkih primerov, so ljudje skušali z denarjem priti v Italijo. Točneje so skušali v Italijo pretihotapiti 4,1 milijona evra (3,8 milijona iz EU in 270.000 evrov izven EU), iz Italije pa so prevažali 1,4 milijona evrov (660.000 iz EU in 270.000 izven EU).

Finančna policija sumi obenem, da je prišlo tudi do davčne utaje. Omenjene visoke vsote denarja namreč ne sovpadajo s premoženjskim stanjem in prijavljenimi davki ustavljenih.