Čezmejni beg se je končal z aretacijo

Mejna policija je preteklega 15. januarja po krajšem zasledovanju, ki se je pričelo na območju bivšega mejnega prehoda pri Škofijah, na ozemlju Občine Dolina prijela trojico mladeničev, ki so pri sebi imeli drogo. Zgodilo se je v večernih urah, ko je avtomobil s slovensko registracijo, v katerem se je peljala omenjena trojica, iz Slovenije privozil na območje bivšega mejnega prehoda s precejšnjo hitrostjo. To je vzbudilo sum pri pripadnikih izvidnice mejne policije, ki se je tam nahajala: ob pogledu na policiste in čeprav so le-ti vozniku veleli, naj ustavi, je slednji pospešil in drzno nadaljeval beg, medtem pa je eden od sopotnikov skozi okno odvrgel stekleni posodi, polni droge. Beg ni trajal dolgo, saj se je končal na ozemlju Občine Dolina, kjer je mejni policiji uspelo zaustaviti vozilo s pomočjo kriminalistov tržaške kvesture in policistov miljskega komisariata. Za zapahi so se znašli 28-letni slovenski državljan A.J. ter 25-letna Tržačana P.G.F. in S.P., pri katerih so zasegli nekaj manj kot 250 gramov marihuane: poleg posod, ki so jih odvrgli iz avta, so v vozilu po končanem begu policisti našli še enega.