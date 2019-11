Okrog 13.30 se je pri Bazovici zaključilo čezmejno zasledovanje, pri tem so bile tri osebe poškodovane. Slovenski policisti so med Kozino in Bazovico zasledovali avtomobil nemških registrskih tablic. Kaže pa, da v njem niso bili nemški državljani. Tri osebe so bile lažje poškodovane in so jih reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so slovenska policija, prometna policija, vojaška izvidnica in dva rešilca. Državno cesto so zaprli za promet.