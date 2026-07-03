Fedriga prvič omenil možnost kandidature za župana Trsta

Predsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga je zvečer ob predstavitvi poletne številke revije IES v Vili Tripcovich na Greti prvič javno nakazal, da ne izključuje možnosti kandidature za župana Trsta na lokalnih volitvah leta 2027. V pogovoru z urednikom revije Giovannijem Marzinijem je dejal, da o tej možnosti v zadnjem času resno razmišlja, dokončne odločitve pa še ni sprejel.

»Ne izključujem te možnosti. To je nekaj, o čemer v tem obdobju razmišljam. Ne gre za poletno šalo,« je dejal Fedriga. Ob tem je pojasnil, da še ne ve, kakšne politične priložnosti se bodo odprle in katera odločitev bo najboljša za skupnost. Dodal je, da se tako na lokalni kot na državni ravni obeta obdobje pomembnih političnih sprememb.

Na vprašanje, ali ga bolj privlači vodenje Trsta ali morebitna pomembnejša vloga v Ligi, je odgovoril, da sta mu obe možnosti pri srcu. Če bi se odločal zgolj po osebnih željah, pa bi izbral Trst. »Brez dvoma bi izbral mesto. Zelo mi je všeč upravno delo, ker je veliko bolj operativno in lahko neposredno vidiš rezultate svojega dela,« je povedal. Obenem je poudaril, da bo pri končni odločitvi pomembna tudi vloga njegove stranke. »Danes sem tukaj zato, ker mi je Liga dala to priložnost. Če me bo moja politična sila potrebovala, se ne morem preprosto umakniti,« je dejal.

Fedrigove besede so doslej njegov najbolj neposreden odgovor na ugibanja o morebitni kandidaturi za župana Trsta, saj možnosti prvič ni zavrnil, temveč jo je izrecno pustil odprto.