Boramata tudi letos dobrodelna

Burja, ki je v zadnjih dneh le ponovno zapihala in nas vsaj delno olajšala pasje vročine, bo jutri in v nedeljo protagonistka že enajste Boramate. Glavno prizorišče niza, posvečenega najznačilnejšemu vetru severne in vzhodne Jadranske obale ter enemu izmed simbolov Trsta, bo tudi tokrat Veliki trg, ki ga bo krasila stotina pisanih vetrnic. Dogajalo pa se bo tudi v openski podružnici tržaškega Muzeja burje oziroma Borariumu, kjer bodo na ogled razstave in bodo priredili delavnico vetrnih predmetov. Ob tej priložnosti bo mogoče burjo tudi »okusiti«, in sicer s pokušnjo sladoleda Boramata, ki ga bo pripravila sladoledarna Jazzin. Z nakupom vetrnic na zaključni dražbi pa bo mogoče podpreti organizacijo A.B.C. Associazione Bambini Chirurgici bolnišnice Burlo Garofolo v Trstu.

Pisane vetrnice, ki bodo krasile Veliki trg, bodo tokrat položene nad nove podstavke iz kamnov s furlanskih kmetijskih zemljišč, ki so stoletja služili za gradnjo hiš, zidov in naselij. Dejstvo, da bodo petdeset let po potresu v Furlaniji nad tem kamenjem vrtele vetrnice Boramate, simbolično prikazuje povezavo med tržaškim morjem in furlanskim gorovjem, v znamenju kontinuitete, spomina in novega preporoda, verjamejo organizatorji.

V openskem Borariumu (v Narodni ulici 49) bo jutri med 16. in 18. uro na ogled razstava Il vento in primo piano (Veter v prvem nadstropju) s prostim vstopom. V zgornjem nadstropju stavbe, v kateri domuje Borarium, bodo predstavili »burjo v konzervi« v trajnostni verziji in v fotografijah Marca Covija. Ob 17. uri bo delavnica vetrnih predmetov z Emanuelejem Bertossijem (obvezna je prijava na naslov museobora@gmail.com).

Novost letošnje izdaje je tudi sladoled Boramata, ki ga sestavlja mešanica nekaterih okusov s Krasa. Kot veli tradicija, bo Boramata tudi dobrodelna. V nedeljo ob 10. uri bo na Velikem trgu dražba v podporo društvu A.B.C. Associazione Bambini Chirurgici, ki skrbi za otroke, hospitalizirane na kirurškem oddelku bolnišnice Burlo Garofolo, in njihove starše. Kdor si bo zagotovil vetrnico v zameno za prostovoljni prispevek, bo prejel tudi kupon za kroglico sladoleda Boramata v sladoledarni Jazzin.