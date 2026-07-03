Rebalans bo »ogrel« bazovsko cerkev, sredstva tudi za vrtec pri Sv. Ivanu

Želja bazovskih faranov, da bi cerkev sv. Marije Magdalene po letih težav dobila novo ogrevanje, se očitno približuje uresničitvi. Mestna vlada je v poletni rebalans proračuna uvrstila 150 tisoč evrov za prenovo ogrevalnega sistema, s čimer bi lahko rešili težavo, zaradi katere je župnija lani sprožila zbiralno akcijo med verniki. Rebalans, vreden 20,7 milijona evrov, prinaša tudi 600 tisoč evrov za obnovitvena dela v svetoivanskem občinskem vrtcu Oblak Niko ter številne druge naložbe v javne objekte in infrastrukturo.

Peti letošnji rebalans tržaškega občinskega proračuna je občinski odbor sprejel v ponedeljek, včeraj pa je o njem razpravljal pristojni svetniški odbor. Skupna vrednost sprememb znaša 20,7 milijona evrov, od tega je več kot 14 milijonov evrov namenjenih novim investicijam. Čeprav mora dokument v prihodnjih 60 dneh potrditi še mestni svet, je pristojni za finance Everest Bertoli ob predstavitvi poudaril, da so sredstva za predvidene posege že zagotovljena.

Najbolj vesel, da bodo po dveh hladnih zimah vendarle dobili denar za nov ogrevalni sistem, je prav župnik Žarko Škerlj. Po telefonu je dejal, da so kar dolgo časa čakali na to novico, saj so se na pristojne občinske urade obrnili že lani pozimi, ko se je pokvarila stara peč.

Na področju šolstva in predšolske vzgoje občina namenja nekaj več kot dva milijona evrov za vzdrževanje šol in vrtcev. Med posameznimi posegi izstopa 600 tisoč evrov za obnovitvena dela v občinskem vrtcu Oblak Niko - Nuvola Olga.