Ciril Zlobec, pesnik, prevajalec in zlasti »mejni človek«

Ne samo velik pesnik in velik prevajalec, Ciril Zlobec je bil predvsem »mejni človek«. Zavestno je zagovarjal skupne vrednote Evrope in skušal zgladiti robove, včasih tudi s pomočjo ironije, je bilo slišati v dvorani Bazlen tržaške palače Gopčević, kjer se je ravnokar zaključil posvet v spomin na slovenskega literata. Tega je tržaška sekcija združenja pisateljev Pen priredila ravno ob stoti obletnici njegovega rojstva.

Dvojezično slovensko-italijansko srečanje z naslovom Ciril Zlobec - Pesnik onkraj mejá so oblikovali prispevki štirih predavateljev iz obeh strani meje. To so docent in slovenist Miran Košuta, podpredsednik mednarodnega Pena Boris A. Novak, tržaški pesnik Roberto Dedenaro in italijanistka Martina Ožbot. Vsi so imeli čast osebno spoznati Cirila Zlobca.

Če se je Košuta osredotočil na izvor Zlobčeve poezije in na pomenljive mejnike pesnikovega življenja, se je Novak raje spustil v analizo Zlobčevih verzov. Ožbot je pripovedovala o pesniku in njegovih italijanskih dopisovalcih, Dedenaro pa o Zlobčevi poeziji v italijanskem založniškem svetu.

Popoldne, ob 15.30, bodo simpozij ponovili v Bevkovi knjižnici v Novi Gorici, kjer bo čez dva tedna zaživela čezmejna Evropska prestolnica kulture.