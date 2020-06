Čiščenje in obnova K’ptanove pečine naj bi bila nezakonita

Tržaška lokalna policija je pred dvema tednoma obiskala nekdanje begunsko taborišče pri Padričah in zasegla območje okrog K’ptanove pečine, ki se nahaja znotraj njega. Da se je začel sodni postopek zoper Koordinacijsko združenje kraških vasi, ki to območje tudi upravlja, je včeraj potrdil sam predsednik Karlo Grgič.

»Območje, ki je krajinsko zaščiteno, so policijske sile zasegle, ker naj bi ga mi brez ustreznega dovoljenja in torej nezakonito očistili,« je zgodbo obnovil Grgič. Dejansko se na tem območju nahaja jama, K’ptanova pečina, ki je bila dolgo let zapuščena in so jo med vojno uporabljali kot bunker – ko so v mestu tulile sirene, so krajani v njej našli varno zatočišče, je povedal. Takrat so krajani poskrbeli seveda tudi za vhod v pečino in tam uredili kamnite stopnice. Slednje je zob časa pošteno načel, tako da so se vaščani odločili, da jih popravijo.