Človek, ki je videl preveč – danes film o Borisu Pahorju

Ni prvi dokumentarni film o Borisu Pahorju, je pa prvi v angleškem jeziku. Zanj so izbrali naslov The man who saw too much (Človek, ki je videl preveč); televizijsko premiero je film doživel novembra, danes pa bo ob 17. uri na ogled v tržaškem gledališču Miela v sklopu 31. Tržaškega filmskega festivala. Projekcije se bo poleg 106-letnega protagonista dokumentarca udeležil tudi njegov scenarist in producent Marc Ramsay, ki je dal pobudo za film in naposled dosegel, da je pretresljiva življenjska zgodba Tržačana, staroste slovenskih pisateljev, pristala na britanski televiziji BBC, pri čemer je pomenljivo vlogo igrala tudi kakovost Pahorjevega romana Nekropola, pravi Ramsay.

Kdaj ste prvič slišali za Borisa Pahorja?

Bilo je avgusta 2014, naletel sem na omembo koncentracijskega taborišča Natzweiler-Struthof. To je bil edini nacistični kacet v Franciji. Presenetilo me je, ker nisem vedel, da v Franciji obstaja koncentracijsko taborišče, ki še stoji, saj so iz njega naredili spomenik odporništvu in deportirancem. Šokiralo me je, da so Nemci območje, kjer so prej bila lepa smučišča, spremenili v taborišče smrti s tako kruto zgodbo. Mesec zatem sem se iz Londona odpeljal v Alzacijo, da bi obiskal taborišče.Naslednje odkritje je bil roman Nekropola, za katerega menim, da je mojstrovina, ki bi morala biti znana ravno toliko kot dela Prima Levija in Imreja Kertesza. Tako sem tudi odkril, da Boris Pahor, ki je takrat bil star 101 leto, še živi in to v Trstu.