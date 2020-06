»Cona 30« buri duhove

Postopna ureditev tako imenovane cone 30 oziroma območja umirjenega prometa, kjer bo veljala hitrostna omejitev 30 km/h, se je na Opčinah začela že pred pandemijo koronavirusa in se je po nekajmesečnem prisilnem premoru pred nekaj tedni znova začela. Ko se je v Ulici Carsia pri policijskem komisariatu pred nekaj dnevi pojavila dvostranska zožitev vozišča z izmeničnim dvosmernim prometom, pa so pokonci planili krajani in kakor, da ne bi o tem ničesar vedeli, na družbenih omrežjih razvneli vik in krik, češ, da predstavlja zožitev pasu nevarnost za voznike, da območje ni ustrezno označeno, da bi bile druge rešitve bolj umestne in podobno.

