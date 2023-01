Costa Deliziosa odplula na potovanje okoli sveta

Malo manj kot tisoč potnikov je včeraj popoldne z ladjo za križarjenje Costa Deliziosa odplulo na potovanje okoli sveta, ki bo trajalo 128 dni. Za mnoge doživetje življenja se je začelo ob 17. uri, ko je ladja zapustila privez pri Pomorski postaji in se napotila proti Dubrovniku, od tu pa proti Cataniji, Neaplju in Savoni. V slednjem mestu bodo vkrcali še preostalih 800 potnikov in avanturistično križarjenje se bo začelo zares. Ladja bo plula po treh oceanih, pristala na 4 kontinentih, obiskala 52 destinacij in v malo manj kot štirih mesecih obiskala skoraj 30 držav in še veliko več mest. In koliko je treba odšteti za pot okoli sveta? Najcenejši aranžma stane 40 tisoč evrov, so povedali zaposleni v družbi Costa.

Navdušenje posadke in potnikov je bilo včeraj izjemno. Prometni živ žav je bilo na tržaškem nabrežju čutiti že v dopoldanskih urah. Že zjutraj so skozi Barkovlje vozile kolone avtobusov polnih potnikov, ki so bili namenjeni na Delizioso. Območje Pomorske postaje je bilo sicer ograjeno z varnostnimi ograjami, a z nekaterimi turisti je bilo vseeno mogoče poklepetati.

Visoka starost potnikov

Ena bolj ekstravagantnih potnic je bila starejša španska gospa, ki jih je imela krepko čez 80. Z beneškega letališča v Trst se je pripeljala v četrtek popoldne, prespala v hotelu Hilton, od tu do nabrežja pa jo je včeraj okoli 12. ure pripeljal voznik z najetim vozilom višjega cenovnega razreda. Potnici je z dokumentacijo pomagalo osebje Coste, saj se je za trenutek zdelo, da gospa niti ne ve, da se mora vkrcati na večmesečno potovanje. Na naše vprašanje, če je to za njo prva pot okoli sveta, pa je presenetljivo odgovorila, da je to že tretje potovanje okoli sveta.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.