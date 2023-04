Čričkove kave za zdaj še ne bo

Če je po eni strani mogoče kupiti čričkovo moko, na policah (zaenkrat) še ne bo čričkove kave, kot smo včeraj zapisali v prvoaprilski šali. Ravno tako tudi podjetje Grylli, ki spominja na znanega tržaškega proizvajalca kave, ne obstaja. Tudi letos smo lažni članek pripravili v sodelovanju s slovenskim programskim oddelkom deželnega sedeža Rai, Primorskimi novicami ter Radiom Koper/Capodistria. Veliko bralk in bralcev je razumelo, da gre za prvoaprilsko šalo, nekateri pa so poklicali na številko, ki smo jo omenili ob koncu članka, saj so iskali informacije, da bi si zagotovili filtre nove kave po akcijski ceni. Prav vsem se zahvaljujemo in upamo, da smo iztržili kak nasmeh.