Črni obroč osvaja italijanske bralce

Marij Čuk si z romanom Črni obroč, ki je v slovenščini doživel tri izdaje in aprila pri založbi Mladika prišel še do italijanskega prevoda Fiamme nere, vse bolj utira pot med italijanske bralce. Pozornost je vanj v nedeljo uprl časopis Corriere della sera. Prihodnji petek bodo roman ob navzočnosti uglednih gostov iz Italije in Slovenije predstavili v Milanu. V četrtek zvečer pa je niz dogodkov za italijanske bralce uvedla predstavitev v tržaški kavarni San Marco.

»Upam, da bo knjiga pripomogla, da bomo stopili iz pat pozicije in na preteklost gledali z drugačnimi očmi,« je poudaril avotr. Na pogorišču Narodnega doma – o požigu katerega roman pripoveduje – mora namreč nastati nova renesansa, je navedel. To bi moral prevevati duh medosebnega razumevanja, pozornost do trpljenja in solz bližnjega. Ravno zaradi te želje se je želel izogniti pristranskemu pripovedovanju in poveličevanju in si za junaka izbral avstrijski par, ljubimca, ki si želita v Trstu privoščiti ljubezenski oddih in po golem naključju 13. julija 1920 prisostvujeta tragičnemu uvodu fašističnega raznarodovalnega pohoda nad slovenskim narodom.

Čuk – tako kulturni urednik dnevnika Il Piccolo Alessandro Mezzena Lona, ki se je z avtorjem pogovarjal – ima še drugo odliko: osuplost, žalost in stisko Slovencev je znal obogatiti s pesniškim občutljivim pogledom. V romanesknem opisu požiga Narodnega doma sobivajo izmišljeni literarni liki in resnične zgodovinske osebnosti, kot sta Hugo Roblek in črnosrajčnik Francesco Giunta. Pomen italijanskega prevoda publikacije sta poudarili tudi urednica Nadia Mladike Roncelli in prevajalka Martina Clerici.