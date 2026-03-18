Čudovite poročne obleke je ustvarjala več kot petdeset let

Poročni dan je za marsikoga najlepši v življenju. K temu, da je bil za marsikatero nevesto res sanjski, je več kot petdeset let prispevala šivilja Adriana Cibic, ki je z nitko, šivanko in raznoraznim blagom čarala in ustvarjala čudovite poročne obleke. Kar 28 jih je bilo preteklo soboto na ogled v dvorani proseškega Kulturnega doma, kjer je Zadruga Kulturni dom Prosek Kontovel priredila poseben 8. marec. S tem so želeli še enkrat potrditi dragocen doprinos žensk v družbi, gospodarstvu in kulturi.

V gosteh sta bili uspešni, delavni in sposobni domačinki, šivilja Adriana Cibic in frizerka Majda Bukavec, ki sta pred nabito polno dvorano v pogovoru s Sašo Ban idejno prehodili svojo življenjsko pot. Pot, ki jo je močno zaznamovalo delo, ki jima je pomenilo vse, kot sta povedali - zadoščenje in strast. Obe sta se ga lotili že v mladih letih. Majda kar po očetovemu zgledu, saj je bil brivec: najprej je bila vajenka pri Nori na Proseku in je po številnih tečajih kar 53 let vodila frizerski salon na Opčinah, kjer je ustvarjala tudi pričeske za usodni da.

Adriana je s šivanko najprej kot otrok sešila predpasnik za lutko, prva poročna obleka pa je prišla na vrsto pri petindvajsetih letih. Nevestam je svetovala pri izbiri blaga ter uresničevala take in drugačne modele, po želji nevest in včasih take, kot jih je sama predlagala - od tradicionalnih do sodobnejših in nekoliko neobičajnih, z daljšim in krajšim krilom, belih, rožnatih in tudi rdečih, kot je bilo videti na razstavi. V letih se jih je nabralo nedvomno več kot tisoč.