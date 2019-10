D'Annunzio: izdatki ogromni, uspeh pa skromen

Ko je tržaška občinska uprava »lansirala« razstavo Ne ubogam. D'Annunzieva revolucija na Reki 1919–1920, je bilo slišati, da bo to dogodek, ki bo v mesto privabljal trume obiskovalcev. Bliža se konec razstave (na ogled je do nedelje) in napočil je čas za obračun. Predsednica občinske komisije za transparentnost Sabrina Morena je zato sklicala sejo, na kateri je bila edina točka dnevnega reda omenjena razstava. Seje se je udeležil občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi, ki pred komisijo ni prišel nepripravljen: prinesel je razpredelnico s podatki o razstavah, ki so se v nekdanji ribarnici na tržaškem nabrežju zvrstile med letoma 2013 in 2019.

Od julija so osebni predmeti pesnika in vojnega entuziasta Gabrieleja D’Annunzia, ki jih je kustos razstave in predsednik fundacije Il Vittoriale Giordano Bruno Guerri postavil na ogled v nenavadni jekleni konstrukciji, privabili kakih 11 tisoč obiskovalcev. Za primerjavo – razstava Mario Magajna fotograf, ki je bila leta 2016 na ogled v Palači Gopčević, je v dobrem mesecu zabeležila 7150 obiskovalcev.