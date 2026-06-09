Daljave se bodo začele na Kontovelu

S koncerti, performansi, pogovori in z instalacijami se kmalu začenja sedmi festival sodobne glasbe in kulture Teatri del suono, tokrat pod naslovom Lontano / Daljave. V soboto, 20., in nedeljo, 21. junija, bo festival na Kontovelu uvedel poseben dvodnevni dogodek Na pragu. Ta je namenjen ravno tej vasi ter »izražanju človeških in naravnih bogastev območja«, je dejala umetniška vodja festivala Stefania Amisano, ki je dogodek včeraj predstavila v Hiši glasbe v Trstu.

Festival, ki ga prireja kolektiv Cantierezero in se bo nadaljeval septembra v Trstu, predstavlja sodobno glasbo v vseh njenih razsežnostih, v povezavi z drugimi umetniškimi disciplinami in v sodelovanju z umetniki iz drugih držav. Cilj je namreč nuditi vsebine, ki jih običajno ne videvamo na krajevni umetniški sceni, je poudarila Amisano. Vsi dogodki so brezplačni oziroma je za ogled zaželen prostovoljni prispevek. Umetniška vodja je še poudarila sodelovanje s kontovelsko vaško skupnostjo in dvojezično komunikacijo v okviru festivala. Med drugimi sodelujejo Zadružna kraška banka Trst Gorica, Jus Kontovel, župnija sv. Hieronima, klet Skabarwines, SŠD Kontovel in Godbeno društvo Prosek.

Na pragu se bo v soboto, 20. junija, začel ob 17. uri z odprtjem zvočnih instalacij v Novi cerkvici na Kontovelu in v kontovelskem Parku miru, ki jih kolektiv Cantierezero prireja v sodelovanju s tržaškim konservatorijem Giuseppe Tartini. Obisk instalacij bo možen tudi v nedeljo (urniki odprtja so objavljeni na spletnem mestu teatridelsuonofestival.eu).