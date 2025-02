Dan spomina na žrtve fojb in eksodus počastil tudi vlak

Za razliko od lanskega leta, ko se je slovesnost ob dnevu spomina na osrednji železniški postaji začela s štiridesetminutno zamudo, se je letošnja začela točno ob napovedani uri. Ob 12.30 je na peron številka 1, kjer je že stal Vlak spomina na eksodus, ki bo svojo letošnjo spominsko turnejo začel prav v Trstu in jo končal na Sardiniji, prispela delegacija z ministrom za pravosodje Carlom Nordiom na čelu. Spremljali so ga župan Roberto Dipiazza, predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, deželni odbornik Pierpaolo Roberti, senator Roberto Menia in drugi. Pred številno množico, med katero so bili tudi šolarji in nekaj starejših ezulov, so po osrednji spominski slovesnosti v Bazovici dan spomina na žrtve fojb in eksodus želeli počastiti še v mestu.

In sicer na lokaciji, od koder so ezuli, ki so se po vojni odselili s slovenskega dela Primorske in iz hrvaške Istre in Dalmacije, odpotovali v različna italijanska mesta. Na železniški postaji je zbrane najprej nagovorila predstavnica upravnega sveta Italijanskih železnic Caterina Belletti, ki je spomnila, kje vse se bo ustavil Vlak spomina, ki je sestavljen iz štirih vagonov, v katerih je v besedi in sliki predstavljena zgodovina eksodusa.

Jutri zjutraj bo vlak krenil proti Padovi, nato se bo ustavil v Bologni, Rimu, kraju Ostiense, v Neaplju in Lecceju, konec meseca pa bo prispel v Sassari na Sardiniji.

