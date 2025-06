Današnji požari naj bi bili podtaknjeni

Stanje je pod kontrolo, sanacija pogorišča pa bo trajala še nekaj ur. Te so zadnje informacije v zvezi s požari - sedaj lahko že govorimo v množini -, ki so se vneli ob avtocestnem priključku danes dopoldne. Vnelo se je na petih točkah med Fernetiči in Nabrežino, vzdolž avtocestnega priključka. Prvi plameni naj bi se vneli pri Fernetičih.

Helikopter civilne zaščite je ob 16. uri zaključil svojo misijo, trenutno so na terenu ostali prostovoljci civilne zaščite in gozdarske straže, ki skrbijo za sanacijo pogorišča. Ta naj bi predvidoma trajala še do večera.