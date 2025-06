Današnjo noč bodo razsvetlili kresovi

Jutri je god svetega Ivana, nocoj, na predvečer, bodo na vrsti kresovi.

Marsikatera vaška skupnost oziroma društvo prireja tudi delavnice za izdelovanje svetoivanskih venčkov. V nadaljevanju napovedujemo nekatere izmed teh dogodkov, seveda pa ti niso edini.

Eden od najbolj tradicionalnih in priljubljenih kresov je openski, ki ga prirejajo SKD Tabor, Openski mladinski krožek in Sklad Mitja Čuk. Kres bodo prižgali drevi ob 20.30 na Pikelcu. Ob isti uri se bo ritual kresovanja pričel tudi v Šempolaju na Kalu, v režiji tamkajšnjega SKD Vigred. V šempolajski Štalci bo pred tem na sporedu izdelovanje venčkov, ki se bo dogajalo med 16.30 in 18.30. V Trebčah se bo praznik pričel že ob 19.30 z nastopom Godbenega društva Viktor Parma, prižig kresa bo sledil ob 21.30.

V Bazovici ob tabornem ognju

V Boljuncu bo drevi ob 20. uri najprej nastop otroške tamburaške skupine ter zborov Fantje pod latnikom in Prešeren, sledila bosta srečelov in prižig kresa.

V Križu bo izdelovanje venčkov na sporedu danes pozno popoldne, ob 17. uri v domu Alberta Sirka, z Jadranko Sedmak. Udeleženci naj prinesejo poljsko cvetje in škarje. Kresovanje pa bo na sporedu ob 21.30. V Bazovici bo delavnica pletenja venčkov danes ob 16. uri na dvorišču Gospodarske zadruge, ob 20.30 bo ob tabornem ognju pri Kalu sledila razstava venčkov. Ob isti uri prireja tudi banovski jus delavnico izdelovanja venčkov, pri Starem kalu. Udeleženci naj prinesejo s seboj cvetje in škarje. V primeru slabega vremena bo delavnica v društvenih prostorih (Bani št. 6).

Marsikje je tem dejavnostim posvečen večer, v Barkovljah pa bodo venčke pletli danes dopoldne, ob 9. uri v društvenih prostorih. Vabljeni so odrasli in otroci, društvo bo poskrbelo za obroč in žico, ostalo pa naj prinesejo udeleženci.

Seveda ne sme manjkati svetoivansko kresovanje pri Svetem Ivanu. Kot po navadi se bo program na območju Stadiona 1. maj pričel ob 20.30. Najprej bo nastopila otroška gledališka skupina društva Slavko Škamperle, prižig kresa bo na harmoniki spremljal Dušan Kovač. Pred tem prireja na isti lokaciji društvo Škamperle ob 17.30 pletenje venčkov.